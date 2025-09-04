Fracasa negociación por toma en San Antonio: inmobiliaria acusa falta de garantías y el Minvu habla de precios “inalcanzables”

Durante este miércoles se confirmó el fracaso de la negociación para la compra de 215 hectáreas del Cerro Centinela, en San Antonio, donde desde 2019 se levanta la toma más grande del país, con más de 10 mil personas y cerca de 4 mil familias.

La inmobiliaria San Antonio S.A. decidió no seguir adelante con la operación, acusando falta de garantías para concretar la venta. El abogado de la empresa, Diego Pereira, aseguró que “no se nos otorgó información fidedigna de quiénes serían los compradores”.

“No existen condiciones para la compra en un solo acto y no se han presentado antecedentes sobre los cuales será la fuente de financiamiento, ni además cuál será la garantía financiera para concretar la operación”, dijo.

El representante añadió que la “Inmobiliaria y Constructora San Antonio redujo el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente a un valor propuesto por el mismo, que está muy por debajo del valor comercial de los terrenos”.

“Fue el problema del precio”

Según la empresa, el precio fue rebajado en torno a un 40%, lo que habría hecho inviable la participación del BancoEstado en la compra. Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda lo niegan. La delegada de campamentos, Gloria Mayra, sostuvo que “el problema que tuvimos fue el problema de precio”.

“Un precio que establecieron los representantes de los propietarios inalcanzable para las familias y también para una operación de financiamiento. El Minvu presentó valores de mercado que viabilizaban la operación en su conjunto. Eso no fue aceptado por los propietarios y se mantuvieron en precios que hacían imposible llegar a una”.

La autoridad rechazó además los cuestionamientos de la inmobiliaria respecto a la falta de información sobre los compradores. “Eso no es así, no es efectivo. Si hubiéramos tenido un acuerdo de precio, no le estaría hoy diciendo que la mesa técnica no pudo llegar a una propuesta”, afirmó.

El conflicto se enmarca en un terreno de 260 hectáreas que comenzó a ser ocupado tras el estallido social y la pandemia. En su momento, hubo versiones cruzadas: algunos sostienen que fueron los propios dueños quienes habrían incentivado la instalación de familias como forma de elevar el precio del predio, mientras que los propietarios apuntan a la exalcaldesa de San Antonio por alentar la ocupación.

“No mos importa el precio”

En este escenario, los pobladores recalcaron que no están dispuestos a dejar el cerro y llamaron a mantener la calma. Elizabeth Rivera, vocera del campamento, declaró que “estamos esperando que se pongan un poquito la mano en el corazón y que nos den la posibilidad de comprar, porque nosotros no queremos que nos regalen los sitios, nosotros queremos pagar por ellos. Y un precio justo, da lo mismo el precio. A nosotros en estos momentos no nos importa el precio, nos importa que nos den la posibilidad de poder pagar”.

La dirigenta añadió que “sabemos que esto es un incendio, un incendio que nos va a costar mucho apagarlo y le pedimos a toda la comunidad de San Antonio, a todos los socios de las cooperativas calma, tranquilidad, que seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha y no nos vamos a dejar solos, jamás lo hemos hecho”.

Finalmente, advirtió que “la gente no se va a querer mover del cerro. Y no es una amenaza, pero la gente no se va a querer mover. Está todo su dinero, todos sus ahorros metidos ahí. Y si tenemos que rogar ni arrodillarnos ante los dueños, lo vamos a hacer. Porque no nos queda de otra”