Violento asalto en Maipú: familia fue amarrada y ladrones incluso robaron sus perros

Durante la noche de este martes, una familia de la comuna de Maipú vivió un violento asalto en su domicilio, donde los delincuentes amenazaron y amarraron a las víctimas, entre ellas dos menores de edad.

Según el relato de Carabineros, dos desconocidos saltaron la reja de la casa e irrumpieron en el inmueble.

En concreto, tras registrar las dependencias, los sujetos sustrajeron una caja fuerte con dinero y joyas, además de dos perros de la familia.

El capitán Ignacio Bravo, de la Prefectura Rinconada Metropolitana, explicó que “individuos desconocidos, dos específicamente, ingresan a un domicilio con la finalidad de registrar especies del interior de este, logrando su objetivo sustrayendo una caja fuerte que contenía joyas y dinero, y además de dos canes ”.

Afortunadamente, los vecinos salieron a auxiliar a la familia y persiguieron a los ladrones, quienes escaparon en un automóvil.

Sin embargo, el vehículo terminó colisionando en avenida Libertad con San Martín, donde fueron recuperados los perros y parte de lo sustraído, entre ellos una billetera y dos teléfonos celulares.