Violento asalto en Maipú: familia fue amarrada y ladrones incluso robaron sus perros

El avalúo de lo sustraído supera los seis millones de pesos, aunque parte de las especies fue recuperada.

Durante la noche de este martes, una familia de la comuna de Maipú vivió un violento asalto en su domicilio, donde los delincuentes amenazaron y amarraron a las víctimas, entre ellas dos menores de edad.

Según el relato de Carabineros, dos desconocidos saltaron la reja de la casa e irrumpieron en el inmueble.

En concreto, tras registrar las dependencias, los sujetos sustrajeron una caja fuerte con dinero y joyas, además de dos perros de la familia.

El capitán Ignacio Bravo, de la Prefectura Rinconada Metropolitana, explicó que “individuos desconocidos, dos específicamente, ingresan a un domicilio con la finalidad de registrar especies del interior de este, logrando su objetivo sustrayendo una caja fuerte que contenía joyas y dinero, y además de dos canes”.

Afortunadamente, los vecinos salieron a auxiliar a la familia y persiguieron a los ladrones, quienes escaparon en un automóvil.

Sin embargo, el vehículo terminó colisionando en avenida Libertad con San Martín, donde fueron recuperados los perros y parte de lo sustraído, entre ellos una billetera y dos teléfonos celulares.

El botín fue avaluado en más de seis millones de pesos. Parte de lo robado, incluidas las mascotas, fue recuperado y la investigación quedó en manos de la PDI.

