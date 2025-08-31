;

Hogares en Chile gastarán más de $200 mil durante Fiestas Patrias, según estudio de la CCS

El informe también reveló los rubros más demandados y los productos que serán más consumidos.

Javiera Rivera

El consumo durante las Fiestas Patrias de este 2025 tendrá un fuerte impacto en el bolsillo de las familias chilenas.

Según el informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), los hogares gastarán en promedio $210 mil entre el periodo previo y los días de celebración, con un alza cercana al 3% respecto al año pasado.

De acuerdo a las proyecciones, entre el 12 y el 17 de septiembre los gastos alcanzarán cerca de $170 mil en bienes, de los cuales un 20% corresponde a compras adicionales a las de un mes normal.

Los rubros más demandados serán la alimentación y las bebidas, con un fuerte aumento en carnes (50%), verduras (40%) y pan (30%). En tanto, productos tradicionales como las empanadas triplicarán su consumo.

El informe señala que el 18 y 19 de septiembre, el gasto se trasladará a servicios vinculados a la comida y turismo, mientras que las compras en el comercio físico caerán alrededor de un 85%.

Otro factor relevante son los aguinaldos de Fiestas Patrias, que según la CCS alcanzarán montos de entre $60 mil y $100 mil para quienes los reciben.

En contraste, otros rubros “no dieciocheros” verán una baja en su consumo: los bienes durables, como tecnología y electrodomésticos, caerán cerca de un 10%, y los de construcción un 13%.

La CCS proyecta que, pese a la contracción en estas áreas, el gasto total de Fiestas Patrias tendrá un crecimiento moderado, alineado con la recuperación gradual del comercio minorista, que el año pasado registró un alza anual del 9,4% en septiembre.

