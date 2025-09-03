;

Diputada Sofía Cid denuncia robo de su vehículo territorial en Atacama: “No es un caso aislado”

“La delincuencia está desbordada”, afirmó la parlamentaria.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

En las últimas horas, la diputada integrante de la bancada republicana, Sofía Cid, denunció el robo de su vehículo territorial en la región de Atacama.

“Hoy nos robaron el vehículo que usamos para hacer trabajo territorial en Atacama en Copiapó”, dijo la parlamentaria.

Esto ya no es un caso aislado: la delincuencia está desbordada, y lo peor es que vemos cómo incluso un candidato presidencial en Bolivia blanquea el robo de autos en Chile. Me preocupa que este tipo de declaraciones solo incentiven más delitos”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Su comentario apunta a la propuesta anunciada por el candidato boliviano, Rodrigo Paz, quien planteó legalizar los vehículos robados.

En ese sentido, la parlamentaria aseguró que “Atacama es clave para cortar la salida de autos robados hacia Bolivia. Exigimos más inteligencia, tecnología y respuesta del Ministerio de Seguridad”

Finalmente, Sofía Cid emplazó al Gobierno y aseveró que seguirá presionando para que el Estado asuma la magnitud del problema. “El nuevo Ministerio de Seguridad aún no ha mostrado ninguna consideración especial hacia la realidad de Atacama”, dijo.

Atacama no puede seguir siendo vista como una zona de paso para el crimen. Necesitamos estadísticas claras, más presencia del Estado, inversión tecnológica y coordinación real entre Carabineros, el SEBV, el Ministerio del Interior y el nuevo Ministerio de Seguridad. Hasta que eso no ocurra, seguiremos elevando la voz en el Congreso y en terreno”, cerró.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad