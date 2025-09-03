Diputada Sofía Cid denuncia robo de su vehículo territorial en Atacama: “No es un caso aislado”

En las últimas horas, la diputada integrante de la bancada republicana, Sofía Cid, denunció el robo de su vehículo territorial en la región de Atacama.

“Hoy nos robaron el vehículo que usamos para hacer trabajo territorial en Atacama en Copiapó”, dijo la parlamentaria.

“Esto ya no es un caso aislado: la delincuencia está desbordada, y lo peor es que vemos cómo incluso un candidato presidencial en Bolivia blanquea el robo de autos en Chile. Me preocupa que este tipo de declaraciones solo incentiven más delitos”, afirmó.

Su comentario apunta a la propuesta anunciada por el candidato boliviano, Rodrigo Paz, quien planteó legalizar los vehículos robados.

En ese sentido, la parlamentaria aseguró que “Atacama es clave para cortar la salida de autos robados hacia Bolivia. Exigimos más inteligencia, tecnología y respuesta del Ministerio de Seguridad”

Finalmente, Sofía Cid emplazó al Gobierno y aseveró que seguirá presionando para que el Estado asuma la magnitud del problema. “El nuevo Ministerio de Seguridad aún no ha mostrado ninguna consideración especial hacia la realidad de Atacama”, dijo.

“Atacama no puede seguir siendo vista como una zona de paso para el crimen. Necesitamos estadísticas claras, más presencia del Estado, inversión tecnológica y coordinación real entre Carabineros, el SEBV, el Ministerio del Interior y el nuevo Ministerio de Seguridad. Hasta que eso no ocurra, seguiremos elevando la voz en el Congreso y en terreno”, cerró.