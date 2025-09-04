“Estoy más grande que nunca”: Noah Centineo sorprende con transformación para ser Ken en ‘Street Fighter’
Su papel exige dominar artes marciales, por lo que el actor tuvo un entrenamiento físico extremo.
El actor estadounidense Noah Centineo, conocido por películas como The Recruit y Black Adam, dejó atrás su imagen de galán juvenil para dar vida a Ken Masters en la próxima adaptación live action del icónico videojuego Street Fighter.
A sus 29 años, Centineo reveló en Instagram un físico completamente renovado: músculos marcados, definición extrema y un aspecto propio de culturista profesional, lo que ha sorprendido tanto a fanáticos del cine como del videojuego.
El actor aseguró sentirse “más grande que nunca” y listo para interpretar a uno de los karatekas más famosos del mundo del entretenimiento.
Este papel se suma a otro proyecto importante en la carrera de Centineo: interpretará a un joven Rambo en una película que explorará los orígenes del legendario soldado de Vietnam, originalmente interpretado por Sylvester Stallone.
Sobre Ken, el personaje que interpretará Centineo, se trata de un experto en artes marciales y estudiante del estilo Ansatsuken, conocido por su velocidad y potencia en combate, lo que exigió un entrenamiento físico intenso.
La transformación de Centineo marca un antes y un después en su carrera, consolidándolo no solo como un actor versátil, sino también como un referente de dedicación física en Hollywood.