Quién es la joven hija de Juanes que conquista la moda y deslumbra las redes sociales

La modelo ya es considerada una de las promesas emergentes de la moda latinoamericana.

Javiera Rivera

Paloma Aristizábal

Paloma Aristizábal

Paloma Aristizábal, hija del cantante colombiano Juanes y la modelo Karen Martínez, comienza a consolidar su propio camino en el mundo del espectáculo y la moda.

Con solo 20 años, la joven acumula más de 180 mil seguidores en Instagram, donde comparte su estilo y proyectos como modelo e influencer.

Su primera experiencia profesional llegó hace tres años, cuando fue imagen de la reconocida marca de lencería Leonisa.

Desde entonces, ha participado en campañas internacionales y sesiones que llamaron la atención del público, especialmente aquellas donde posó junto a su madre y su hermana, Luna.

Más allá de las pasarelas, Paloma también apuesta por la formación académica. Actualmente estudia Comunicación en Boston College, Massachusetts, y combina sus clases universitarias con su faceta en redes sociales.

El propio Juanes ha expresado el orgullo que siente por su hija. En una entrevista reciente, el artista aseguró que “ella es única, inigualable”.

Además, con motivo de su cumpleaños, le dedicó un mensaje en redes donde destacó su personalidad crítica, profunda y su talento artístico.

Con carisma, estilo y disciplina, Paloma Aristizábal se perfila como una de las jóvenes promesas latinoamericanas que marcan tendencia dentro y fuera de las redes sociales.

Paloma Aristizábal. Revista Cosas, Perú.

