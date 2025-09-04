;

VIDEO. Escandaloso arbitraje contra Chile: el brutal pisotón de Casemiro a Felipe Loyola que no terminó en roja

Alexis Herrera, juez del encuentro, ha tenido varias decisiones erradas contra La Roja.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Chile cae por la cuenta mínima ante Brasil con un gol de Estevao al minuto 38, por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Si bien los dirigidos por Carlo Ancelotti han sido claramente superiores en Río de Janeiro, el arbitraje del venezolano Alexis Herrera ha perjudicado a La Roja.

Revisa también:

ADN

Primero, cometió un error al expulsar a Guillermo Maripán tras una leve falta contra Raphinha, aunque finalmente el VAR corrigió, pero lo peor llegó al cierre de la primera mitad, luego de un fuerte pisotón de Casemiro sobre Felipe Loyola.

Tras una infracción de Wesley contra el volante chileno, el rústico mediocampista del Manchester United le estampó los tapones en la canilla, y pese a estar al lado de la acción, el juez solo mostró tarjeta amarilla.

Pese a disponer del VAR, el cual salvó al árbitro venezolano en su errónea roja a Maripán, desde la asistencia tecnológica ni siquiera amagaron en citar a Alexis Herrera para que viera una secuencia que era evidentemente perjudicial para Brasil.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad