Chile cae por la cuenta mínima ante Brasil con un gol de Estevao al minuto 38, por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Si bien los dirigidos por Carlo Ancelotti han sido claramente superiores en Río de Janeiro, el arbitraje del venezolano Alexis Herrera ha perjudicado a La Roja.

Primero, cometió un error al expulsar a Guillermo Maripán tras una leve falta contra Raphinha, aunque finalmente el VAR corrigió, pero lo peor llegó al cierre de la primera mitad, luego de un fuerte pisotón de Casemiro sobre Felipe Loyola.

Tras una infracción de Wesley contra el volante chileno, el rústico mediocampista del Manchester United le estampó los tapones en la canilla, y pese a estar al lado de la acción, el juez solo mostró tarjeta amarilla.

Pese a disponer del VAR, el cual salvó al árbitro venezolano en su errónea roja a Maripán, desde la asistencia tecnológica ni siquiera amagaron en citar a Alexis Herrera para que viera una secuencia que era evidentemente perjudicial para Brasil.