La selección de Paraguay aseguró este jueves su clasificación al Mundial 2026, pese a igualar sin goles frente a Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo de Gustavo Alfaro llegó al partido con la necesidad de sumar solo un punto para abrochar su boleto a la Copa del Mundo, mientras que la “Tri” de Sebastián Beccacece, ya clasificada al Mundial, visitó a la “Albirroja” con la misión de lograr su primera victoria en Asunción.

A pesar del deslucido marcador, el encuentro no estuvo exento de emociones. Sin ir más lejos, al minuto 15, Ramón Sosa quedó mano a mano con Hernán Galíndez, pero el exportero de la U estuvo notable para contener el remate del paraguayo y evitar la apertura de la cuenta.

De ahí en más, Ecuador intentó acercarse con peligro al área de los locales, aunque apenas registró un remate al arco defendido por Roberto Fernández. En tanto, los “Guaraníes” fueron conformándose con el empate y no tuvieron inconvenientes para sostener el resultado que los metió de lleno a la cita planetaria después de 16 años.

Con esto, Paraguay se afianzó en el sexto de lugar de la tabla con 25 puntos, sacándole siete unidades de diferencia a Venezuela (18) que peleará el puesto del repechaje en la última jornada con Bolivia (17). Por su parte, Ecuador se ubicó en la cuarta posición con 26 puntos.

En el cierre de las Eliminatorias, la “Albirroja” visitará a la eliminada selección de Perú el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en Lima, mientras que la “Tri” recibirá a Argentina ese mismo día desde las 20:00 horas en Guayaquil.