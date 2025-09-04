;

VIDEOS. Fiesta en Barranquilla: Colombia golea a Bolivia y saca pasajes al Mundial 2026

Los altiplánicos tendrán que jugarse el cupo de repechaje en la última jornada ante Brasil.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Gabriel Aponte

Durante la jornada de este jueves, Colombia se clasificó al Mundial 2026 tras vencer por 3-0 a Bolivia, que disputará su última oportunidad para el repechaje ante Brasil en El Alto.

En el Metropolitano de Barranquilla, la “Tricolor” fue siempre superior y dominó el balón ante los altiplánicos.

Revisa también:

ADN

La apertura del marcador fue obra de James Rodríguez a los 31 minutos, quien remató de primera dentro del área para vencer a Carlos Lampe.

El segundo gol llegó en la segunda mitad, cuando Jhon Córdoba, a los 74 minutos, aprovechó un gran pase en profundidad de Juan Fernando Quintero para rematar cruzado al arco boliviano.

Los cafetaleros sellaron la goleada al minuto 83 tras la arremetida de Juan Fernando Quintero.

Con este triunfo en casa, Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026, alcanzando la quinta posición con 25 puntos.

Por su parte, Bolivia tendrá una misión titánica si quiere disputar el repechaje: deberá vencer a Brasil y esperar que Venezuela no gane ante Colombia.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad