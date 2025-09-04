Durante la jornada de este jueves, Colombia se clasificó al Mundial 2026 tras vencer por 3-0 a Bolivia, que disputará su última oportunidad para el repechaje ante Brasil en El Alto.

En el Metropolitano de Barranquilla, la “Tricolor” fue siempre superior y dominó el balón ante los altiplánicos.

La apertura del marcador fue obra de James Rodríguez a los 31 minutos, quien remató de primera dentro del área para vencer a Carlos Lampe.

El segundo gol llegó en la segunda mitad, cuando Jhon Córdoba, a los 74 minutos, aprovechó un gran pase en profundidad de Juan Fernando Quintero para rematar cruzado al arco boliviano.

El señor pase de Juanfer Quintero 🇨🇴 para el gol de Jhon Córdoba, que definió de gran manera para el 2-0 de Colombia frente a Bolivia.

Cuando le dan la oportunidad a Juanfer hace magia. pic.twitter.com/7Umi9O6rUx — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 5, 2025

Los cafetaleros sellaron la goleada al minuto 83 tras la arremetida de Juan Fernando Quintero.

Gol de Juanfer Quintero en Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5slvnPsZKd — MilloStats (@StatsMillo) September 5, 2025

Con este triunfo en casa, Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026, alcanzando la quinta posición con 25 puntos.

Por su parte, Bolivia tendrá una misión titánica si quiere disputar el repechaje: deberá vencer a Brasil y esperar que Venezuela no gane ante Colombia.