En Le Havre explican el fichaje de Damián Pizarro y dejan llamativa reflexión: “Si hubiera sido argentino o uruguayo…"

A la espera de su debut oficial en la Ligue 1 de Francia, Damián Pizarro fue presentado este jueves ante los hinchas del Le Havre, elenco donde arribó a préstamo por una temporada tras su salida del Udinese de Italia.

A través de redes sociales, el cuadro galo compartió imágenes del delantero chileno en el Stade Océane lors, donde fue recibido por los fanáticos del equipo y se ganó sus primeros elogios por parte de la dirigencia de su nuevo club.

En una entrevista con el medio Paris-Normandie, Matthieu Bodmer, director deportivo del Le Havre, habló sobre las expectativas que tiene la institución del ex Colo Colo y dejó una llamativa reflexión.

“Es chileno, pero si hubiera sido uruguayo o argentino, también me habría gustado. Tiene esa garra, esa forma de moverse que me encanta”, afirmó Bodmer.

Luego, el directivo dio detalles del fichaje del futbolista de 20 años y reconoció que “Seko, Namli, Samatta y Pizarro son jugadores desconocidos en Francia. Los descubrimos con mucho trabajo. En particular, Julien Mormont”.

“Con datos y videos pudimos hacer una primera selección. Luego, con Momo El Kharraze, analizamos, validamos y se lo pasamos al entrenador. Luego viene lo más difícil: el aspecto económico”, agregó.