“Debe pronunciarse”: Jeannette Jara emplaza a Kast tras reportaje sobre “bots” y campañas de odio político

Luego de que un reportaje revelara la identidad de personas que coordinan cuentas “bots” para realizar campañas de odio político, la candidata presidencial Jeannette Jara emplazó a José Antonio Kast.

Según escribió la exministra del Trabajo en su cuenta de X, los perfiles en redes sociales estarían vinculados a la carta presidencial del Partido Republicano.

“El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia”, señaló.

“Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables”, agregó.

“José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños", cerró Jara.