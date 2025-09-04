;

VIDEO. Charly García fue espectador de lujo para la goleada de Argentina sobre Venezuela

El emblemático cantante trasandino estuvo en la cancha del Monumental.

Carlos Madariaga

Charly García fue espectador de lujo para la goleada de Argentina sobre Venezuela

Charly García fue espectador de lujo para la goleada de Argentina sobre Venezuela / Marcos Brindicci

El gran tema este jueves en Argentina fue el hecho de que hoy se concretara el último partido de Lionel Messi en suelo trasandino por Eliminatorias.

Considerando que el campeón del Mundo ya está clasificado a la cita planetaria del 2030, la jornada fue emotiva en el Monumental de Buenos Aires.

“La Pulga” honró el compromiso y se despachó con un doblete ante Venezuela para la goleada 3-0.

La expectativa es tal que se divisó en las tribunas del recinto de Núñez a una leyenda del rock argentino, Charly García.

Pese a la emoción de muchos por ver a Messi, también el músico concentró la atención de quienes lograron divisarlo en uno de los palcos.

A sus 73 años, Charly García se ha ido incorporando paulatinamente a la vida pública tras aparecer en silla de ruedas por su estado de salud y hace pocos días incluso anunció una colaboración inédita con el británico Sting.

