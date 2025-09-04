Tal y como se ha venido anunciado durante las últimas jornadas, este fin de semana ocurrirá un nuevo cambio de hora en Chile.

Y es que este sábado 6 de septiembre se realizará una de las modificaciones horarias preferida por los chilenos: el inicio del horario de verano.

En resumidas cuentas, chilenas y chilenos cuando sean las 00:00 horas de este sábado, deberán adelantar una hora sus relojes y aparatos electrónicos.

Eso sí, hay excepciones como, por ejemplo, las regiones de Aysén, Magallanes y el territorio insular, ya que en dichas zonas no se realizará la modificación horaria y mantendrán el Huso Horario UTC-3.

Sin embargo, algo que puede sucederle a las personas con el cambio de hora, tiene que ver con los posibles trastornos del sueño que puede afectar a la población.

Cambio de Hora en Chile 2025: cómo prevenir los trastornos del sueño tras la modificación horaria

Según han expuesto especialistas, la modificación puede alterar los ciclos del sueño de las personas, además de otro tipo de dificultades.

El neurólogo de la Unidad del Sueño de Clínica MEDS, Álvaro Vidal, en diálogo con T13, advirtió que "es mejor el horario de invierno, ese horario donde amanece y se oscurece más temprano, porque eso, en definitiva, es el que reproduce más fielmente las condiciones fisiológicas y más similar a los patrones de secreción de melatonina que deben existir“.

No obstante, las personas en general perciben “con mayor entusiasmo y alegría el horario de verano“, sostuvo Vidal.

¿Cómo evitar los problemas del cambio de hora?

Acorde a lo expuesto por el doctor, se debe “cumplir con una rutina horaria de sueño que permita siempre dormirse a una hora y despertarse a una hora de la forma más regular posible, manteniendo ese horario durante la semana y el fin de semana“.

“No se debe comer muy tarde y no se debe tomar cafeína después de las 12 del día, ya que así se evita la hiperestimulación o que la persona ande más activa en las horas que se acerca el sueño, y así se logra disminuir el número de veces que la persona orina durante la noche, que es algo que habitualmente corta el sueño”, recomendó el neurólogo.

Por último, el especialista detalló que lo recomendable es relajarse antes de dormir. Para lograrlo, se sugieren “los ruidos blancos, la audición de música relajante, pero en ningún caso apoyarse de la televisión o de las pantallas. Y hay que evitar pensar en los problemas del día o planificar el día siguiente cuando ya están acostados en su cama con la intención de dormir”, cerró Álvaro Vidal.