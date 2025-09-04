El positivo mensaje de Gabriel Suazo pese a la caída de La Roja ante Brasil: “Ese es el camino”

Gabriel Suazo, lateral y capitán de la selección chilena, realizó un positivo balance a pesar de la derrota sufrida este jueves por 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Sabíamos que el partido de hoy era muy complicado, siempre ha sido así acá en Brasil. Pero nosotros, con los pocos días de trabajo que teníamos, vinimos a poner nuestro juego dentro de las posibilidades", declaró el jugador del Sevilla en diálogo con Mega.

En esa línea, el formado en Colo Colo agregó que “sabíamos que Brasil presiona mucho, que le gusta jugar. Aun así, por momentos tuvimos mucho la posición. Pudimos mantener a Brasil en su campo también, que no es fácil hacerlo acá“.

“Con jugadores muy jóvenes y con pocos días de trabajo, pudimos plantar una idea y ese es el camino”, remarcó en respaldo al interinato liderado por Nicolás Córdova.

De todas formas, Gabriel Suazo reconoció que “me voy muy frustrado, muy triste por el 3-0. Me hubiese gustado otro resultado, está clarísimo. Pero confío en la camada de jugadores que tiene esta selección y que con trabajo vamos a poder llevar a Chile donde tiene que estar".