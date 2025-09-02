Kim Jong-un llega a China para asistir a desfile militar: crecen expectativas por posible reunión con Xi Jinping y Putin
El líder norcoreano arribó a Pekín para asistir al desfile militar por el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial.
El líder norcoreano, Kim Jong-un, llegó a Pekín para asistir al desfile militar que China celebra este miércoles por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Kim se embarcó en su tren especial para asistir al desfile militar, en lo que supone su debut en un evento multilateral de líderes y en medio de expectativas de cumbres bilaterales e incluso trilaterales con el mandatario chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladimir Putin.
China mostrará su poderío militar en medio de una creciente desconfianza hacia Occidente y las incertidumbres desatadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Un asesor presidencial del Kremlin afirmó recientemente que, durante el desfile, Kim y Putin estarán justo a un lado del líder chino, en lo que supondría una potente imagen de alineamiento entre los tres países frente a Estados Unidos y sus aliados.