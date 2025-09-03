Violento portonazo a familia en Huechuraba: dueño de casa recibió feroz golpiza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la tarde de este martes, un violento portonazo afectó a un hombre en la comuna de Huechuraba, cuando llegaba a su domicilio en compañía de su familia.

Concretamente, la víctima fue abordada, golpeada y derribada al suelo frente a su esposa y sus hijos, de 7 y 9 años, mientras los asaltantes amenazaban con cometer el ilícito.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, momento en que el conductor fue rodeado por al menos siete sujetos, algunos de ellos armados con pistolas, quienes lo intimidaron y lo agredieron para, finalmente, robarle su vehículo.

Sin embargo, horas después, el automóvil fue hallado completamente calcinado en la población La Pincoya, también en la comuna de Huechuraba.

Según explicó el capitán Rodrigo Avello, de la Prefectura Norte Metropolitana de Carabineros, el vehículo “fue encontrado calcinado, no obstante se están realizando las pericias físicas para determinar de qué sea efectivamente el móvil que había sido sustraído”.

La investigación quedó en manos de las policías, que trabajan para dar con los autores del asalto.