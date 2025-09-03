;

Violento portonazo a familia en Huechuraba: dueño de casa recibió feroz golpiza

Horas más tarde, el automóvil apareció incendiado en otro sector de la comuna.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Violento portonazo a familia en Huechuraba: dueño de casa recibió feroz golpiza

Violento portonazo a familia en Huechuraba: dueño de casa recibió feroz golpiza

01:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la tarde de este martes, un violento portonazo afectó a un hombre en la comuna de Huechuraba, cuando llegaba a su domicilio en compañía de su familia.

Concretamente, la víctima fue abordada, golpeada y derribada al suelo frente a su esposa y sus hijos, de 7 y 9 años, mientras los asaltantes amenazaban con cometer el ilícito.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, momento en que el conductor fue rodeado por al menos siete sujetos, algunos de ellos armados con pistolas, quienes lo intimidaron y lo agredieron para, finalmente, robarle su vehículo.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, horas después, el automóvil fue hallado completamente calcinado en la población La Pincoya, también en la comuna de Huechuraba.

Según explicó el capitán Rodrigo Avello, de la Prefectura Norte Metropolitana de Carabineros, el vehículo “fue encontrado calcinado, no obstante se están realizando las pericias físicas para determinar de qué sea efectivamente el móvil que había sido sustraído”.

La investigación quedó en manos de las policías, que trabajan para dar con los autores del asalto.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad