Sin lugar a dudas, algo que realiza la mayoría de las personas en su día a día es ducharse.

Al bañarse son varias las acciones que uno realiza antes, durante y después de la ducha. En ese sentido, algo que probablemente todos hemos hecho es limpiarnos los oídos con cotonitos de algodón.

Revisa también Accidentes cerebrovasculares se disparan en Chile: conoce los síntomas y qué hacer

Y es que limpiarse los oídos con cotonitos es una práctica normalizada por muchas personas, tras bañarse.

No obstante, la acción antes descrita podría no ser beneficiosa para las personas e, incluso, puede ser peligrosa según expertos.

Por esta razón no deberías limpiarte los oídos con cotonitos de algodón, según expertos

Según cita La Tercera, la neurotóloga y académica de otorrinolaringología de la Universidad de Columbia, Ana H. Kim, el oído es un órgano que se limpia por sí solo al hablar o masticar.

En tanto, al uno mismo tratar de limpiarse los oídos con cotonitos de algodón podría generar un daño de carácter grave en la zona.

Sin ir más lejos, la experta, en conversación con el Washington Post, detalló que lo primero que puede pasar al empujar el cerumen hacia el interior, es provocar acumulación y obstrucción. “Esto puede provocar pérdida o reducción de la audición”, advirtió.

Y eso no es todo, ya que los cotonitos pueden rayar la piel del canal auditivo. Eso último, podría propiciar las infecciones de bacterias y hongos.

¿Qué es lo peor que podría pasar? Según la doctora, en algunos casos se ha provocado la perforación del tímpano e, incluso, ocasionar una pérdida importante de la audición.

Esta es la forma segura de limpiarse los oídos

Lo más recomendable para limpiarse los oídos uno mismo, es utilizar una toalla húmeda y realizar movimientos circulares en la abertura del oído.

Eso sí, no se debe adentrar en demasía para no afectar al oído y así evitar posibles daños en la zona.