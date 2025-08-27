;

Santiago celebra el Día Nacional del Vino: 20 viñas del Maipo toman el Barrio La Bolsa

Este 4 y 5 de septiembre, ven a disfrutar de catas, música, folclor y lo mejor del Valle del Maipo, y brinda por Santiago en una fiesta patrimonial imperdible.

Mario Vergara

Santiago celebra el Día Nacional del Vino: 20 viñas del Maipo toman el Barrio La Bolsa

Santiago convertirá su centro histórico en la capital del vino y la cultura chilena este 4 y 5 de septiembre, cuando el Barrio La Bolsa reciba a 20 viñas del Valle del Maipo para festejar el Día Nacional del Vino con catas, charlas, shows culinarios, folclor y música en vivo. La actividad es gratuita y abierta a todo público.

El encuentro —organizado por el Gobierno de Santiago junto a la Corporación Regional de Desarrollo— funcionará entre 12:00 y 19:00 horas e incluirá la tradicional “fuente del vino”, concursos, degustaciones y un programa especial de enoturismo para descubrir por qué el Maipo es una de las zonas productoras más emblemáticas del país.

Queremos que Santiago sea reconocido como la capital del vino de Latinoamérica”, señaló el gobernador Claudio Orrego, quien destacó que el Valle del Maipo cuenta con 38 viñas abiertas al turismo, muchas a menos de una hora de la Plaza de Armas, lo que permite combinar patrimonio, cultura y gastronomía en una experiencia única.

Durante dos días, el Barrio La Bolsa ofrecerá un circuito peatonal con catas guiadas, charlas de enoturismo, cooking shows, muestras folclóricas y presentaciones de agrupaciones locales, en un ambiente dieciochero ideal para brindar por Santiago y por el vino chileno.

Info práctica

  • Cuándo: jueves 4 y viernes 5 de septiembre
  • Dónde: Barrio La Bolsa, centro de Santiago
  • Horario: 12:00–19:00
  • Entrada: liberada (actividad familiar)

Si te apasiona el vino —o quieres iniciarte—, esta es una cita imperdible para degustar etiquetas del Maipo, conocer a sus productores y sumarte a una fiesta patrimonial en pleno corazón de la capital.

