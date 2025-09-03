Se acabó la espera: “Lilo & Stitch” ya está disponible en streaming sin costo adicional

No hay dudas de que Lilo & Stitch ha sido uno de los estrenos más relevantes de este 2025, arrasando en taquilla y encantando a la audiencia.

Tras su exitoso paso por los cines, donde recaudó más de $1.033 millones de dólares, finalmente llegó el día en que se suma a los servicios de streaming.

De manera concreta, la película se sumó al catálogo de Disney+ sin costo adicional este miércoles 3 de septiembre, esperando llegar a más público.

La cinta revive la historia de Lilo, una niña hawaiana de espíritu rebelde que encuentra a su inseparable compañero en Stitch, una criatura extraterrestre con gran capacidad destructiva pero también con un corazón dispuesto a aprender qué significa tener una familia.

La trama conserva los elementos principales que hicieron destacar en la entrega animada de 2002: El vínculo entre los personajes, el valor de la ‘ohana’ y el choque entre el caos alienígena y la vida cotidiana en Hawái.

En este nuevo paso de la animación a la acción real, Disney apostó por un despliegue tecnológico para dar vida a Stitch a través de efectos visuales digitales, manteniendo la esencia del personaje mientras se integra de manera natural en escenarios y situaciones reales.

El largometraje fue dirigido por Dean Fleischer Camp, reconocido por Marcel the Shell with Shoes On, y cuenta con un elenco encabezado por Maia Kealoha en el papel de Lilo.

Con su llegada a Disney+, la película se suma a la lista de clásicos que la compañía ha reimaginado en formato live action, como La Bella y la Bestia, Aladdín o El Rey León.