“La gente se va a sorprender”: Frankie Muniz reveló algunos detalles sobre la nueva entrega de “Malcolm”

No hay dudas de que Malcolm in the Middle se convirtió en una serie de culto, dejando huella en toda una generación y alzándose como ícono de la cultura popular.

Y si bien ya van casi dos décadas desde su término, los fanáticos agradecen cada reemisión del programa en diferentes señales y plataformas.

Además, hace un tiempo te contamos que se está preparando su regreso con una nueva historia. Así, con el pasar de los meses se han ido revelando interesantes detalles sobre la próxima entrega.

Pero este regreso no será solo una oda a la nostalgia. Y es que el propio Frankie Muniz, quien retoma su papel como Malcolm, asegura que los fans podrían llevarse una sorpresa.

“Creo que la gente se va a sorprender, en cierto sentido, de dónde está cada uno y la historia”, comentó el actor en conversación con el podcast Lightweights.

En la misma línea, reconoció el desafío de condensar dos décadas en cuatro episodios de 30 minutos, pero anticipa que “la gente va a estar muy contenta con lo que se les ocurrió”.

El actor también describió su experiencia filmando la miniserie como “el mejor momento de toda mi vida (...) No exagero cuando digo que grabar este reboot lo amé tanto, mucho más de lo que jamás pensé que podría”, confesó.

Además precisó que el rodaje concluyó en mayo, y que desde entonces no había tenido tiempo para reencontrarse con el resto del elenco.

Nuevos rostros y viejos conocidos

Gran parte del reparto original regresa para este especial: junto a Muniz estarán Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).

Erik Per Sullivan, quien interpretaba a Dewey, no participa en esta ocasión. El personaje fue reinterpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

También se incorporan nuevos personajes: Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Kiana Madeira como Tristan, su novia; y Anthony Timpano y Vaughan Murrae como los hermanos más jóvenes, Jamie y Kelly.

Según el logline oficial, “Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta por el 40° aniversario de bodas”.

Emociones detrás de cámaras

Cranston relató cuánto extrañaba a Hal: “Fue tan gratificante volver a ese personaje. Han pasado casi 20 años desde que nos despedimos. Es un hombre dulce, adorable y fue divertido ver a toda mi familia de nuevo. Fue genial”.

También comentó que fue sencillo reconectar con Hal gracias a un elemento tan icónico como su camisa de mangas cortas estampada: “grita ‘no va a irse a ningún lado’”.

De acuerdo con registros de producción, inicialmente se planeó un largometraje, pero luego se optó por una miniserie de cuatro episodios de media hora, filmada entre abril y mayo de 2025 en Vancouver. La fecha de estreno en Disney+ se espera para diciembre de 2025