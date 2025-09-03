;

RN apelará al Tricel para impugnar la candidatura de Jadue como diputado: alegan que su condición de acusado lo inhabilita

La defensa del exalcalde celebró el fallo del TER y defendió que la presunción de inocencia garantiza su derecho a competir en la elección.

Martín Neut

Daniel Jadue - RN

Daniel Jadue - RN / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Renovación Nacional (RN) confirmó que acudirá al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para intentar revertir la decisión que habilitó a Daniel Jadue (PC) como candidato a diputado por el distrito 9.

El anuncio surge tras el fallo del Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana, que por mayoría permitió la postulación del exalcalde de Recoleta.

Marcelo Brunet, abogado de RN, recalcó que el dictamen fue dividido y que parte de la resolución respalda su postura.

“El concepto de acusado que establece el artículo 16 de la Constitución es muy claro y no admite distinciones. Estamos en la convicción de que Jadue no debe estar en la papeleta”, afirmó.

“Son las mismas consideraciones las que vamos a utilizar en el Tribunal Calificador de Elecciones por vía de la apelación, a efectos de poder impugnar la candidatura de Daniel Jadue", reveló.

Palabras de la defensa de Jadue

Desde la defensa, el abogado Ciro Colombara valoró la resolución del tribunal y defendió el derecho de su representado a competir en las elecciones.

“Estamos muy satisfechos con el fallo porque reconoce la presunción de inocencia como valor fundamental, toda vez que no hay una sentencia condenatoria”, señaló.

Además, Colombara enfatizó que “uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho es que los ciudadanos tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades y a ser elegidos”.

