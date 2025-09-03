¿Vives en la ciudad? Solo 15 minutos de esta actividad al día pueden mejorar tu salud mental

Vivir en una ciudad puede ser estimulante, pero también desgastante. El ruido constante, el tráfico, las pantallas y el ritmo acelerado de la vida urbana afectan directamente la salud mental.

Estrés, ansiedad y fatiga son síntomas cada vez más comunes entre quienes pasan la mayor parte de su tiempo rodeados de cemento y sin espacios para desconectarse.

En los últimos años, distintos estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza no solo mejora el bienestar físico, sino que también tiene efectos directos en la mente.

Una investigación de Stanford y la Universidad de Leiden, publicada en la revista Medical Press, reveló que los habitantes pueden mejorar su salud mental con tan solo 15 minutos de contacto diario con la naturaleza.

No hace falta ejercitarse ni realizar actividades complejas: basta con sentarse en un parque, caminar bajo los árboles de la calle o disfrutar de un pequeño espacio verde para notar cambios.

Los investigadores también destacaron que todos los tipos de entornos naturales urbanos ayudan, aunque los bosques urbanos y parques tienen un efecto aún más marcado para reducir síntomas de ansiedad y depresión.

Además, señalaron que exposiciones más largas —superiores a 45 minutos— amplifican los beneficios.