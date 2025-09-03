“Pensé que lo iban a matar”: esposa relata brutal ataque en portonazo a su familia en Huechuraba

Durante la tarde de este martes, cerca de las 20:00 horas, un hombre fue víctima de un violento portonazo al llegar a su vivienda en Huechuraba, región Metropolitana.

En concreto, siete sujetos armados lo rodearon y, antes de robarle su vehículo de alta gama, lo golpearon brutalmente hasta dejarlo tendido en la calle.

La escena fue presenciada por su esposa y sus hijos de 7 y 9 años, quienes se encontraban dentro de la casa. La mujer contó que salió al escuchar gritos y se encontró con la agresión.

“ Yo pensé que lo iban a matar, fue muy violento y la sangre corría por todos lados. No se lo doy a nadie”, dijo a 24 Horas.

Por su parte, el hombre fue trasladado a un recinto asistencial, donde debió ser sometido a una cirugía que requirió 20 puntos en la cabeza.

Adicionalmente, la esposa agregó que el impacto también afectó a los niños, debido a que “quedaron mal después de ver cómo a su papá lo atacaban”.

El vehículo sustraído apareció horas más tarde calcinado en la población La Pincoya, también en Huechuraba.