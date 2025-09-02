Sociólogo experto en hinchadas critica la venta de entradas dirigida para la Supercopa: “Es tapar el sol con un dedo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La venta de entradas dirigida para la Supercopa, donde solo personas mayores de 55 años y gente vinculada al fútbol formativo podrán adquirir tickets, ha sido una medida que ha causado gran polémica dentro del fútbol chileno.

Para Camilo Améstica, sociólogo de la Universidad Central y autor del libro “Hinchadas: una cultura obstinada”, esta estrategia de la ANFP no puede estar más alejada de la realidad del comportamiento de las barras.

“Es un invento de poca creatividad, que se basa en un diagnóstico muy poco científico. Es como decir: los jóvenes hacen desmanes, así que vamos a dejar solo adultos que, por capacidad física, no se pueden subir, por ejemplo, a un techo”, señala en diálogo con Las Últimas Noticias.

Sobre el intento del ente rector de alejar a las barras bravas de los estadios, sostiene que “las hinchadas de fútbol en Chile son el fenómeno cultural más importante que existe. En número de personas superan a todas las agrupaciones religiosas, partidos políticos y cualquier otra actividad cultural. Negar que existen es esconder la cabeza bajo la tierra”.

“Esta medida específica es tratar de tapar el sol con un dedo. Se puede jugar sin público, pero no dejarán de existir las hinchadas, que han sabido resistir todas las medidas basadas en diagnósticos equivocados. Estuvimos dos años en pandemia y la gente no fue al estadio. ¿Les pasó algo a las hinchadas?”, sentenció el sociólogo.