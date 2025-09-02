;

Sociólogo experto en hinchadas critica la venta de entradas dirigida para la Supercopa: “Es tapar el sol con un dedo”

Camilo Améstica, autor del libro “Hinchadas: una cultura obstinada”, agrega que “Se puede jugar sin público, pero no dejarán de existir las hinchadas”.

Javier Catalán

Sociólogo experto en hinchadas critica la venta de entradas dirigida para la Supercopa: “Es tapar el sol con un dedo”

Sociólogo experto en hinchadas critica la venta de entradas dirigida para la Supercopa: “Es tapar el sol con un dedo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La venta de entradas dirigida para la Supercopa, donde solo personas mayores de 55 años y gente vinculada al fútbol formativo podrán adquirir tickets, ha sido una medida que ha causado gran polémica dentro del fútbol chileno.

Para Camilo Améstica, sociólogo de la Universidad Central y autor del libro “Hinchadas: una cultura obstinada”, esta estrategia de la ANFP no puede estar más alejada de la realidad del comportamiento de las barras.

“Es un invento de poca creatividad, que se basa en un diagnóstico muy poco científico. Es como decir: los jóvenes hacen desmanes, así que vamos a dejar solo adultos que, por capacidad física, no se pueden subir, por ejemplo, a un techo”, señala en diálogo con Las Últimas Noticias.

Revisa también:

ADN

Sobre el intento del ente rector de alejar a las barras bravas de los estadios, sostiene que “las hinchadas de fútbol en Chile son el fenómeno cultural más importante que existe. En número de personas superan a todas las agrupaciones religiosas, partidos políticos y cualquier otra actividad cultural. Negar que existen es esconder la cabeza bajo la tierra”.

Esta medida específica es tratar de tapar el sol con un dedo. Se puede jugar sin público, pero no dejarán de existir las hinchadas, que han sabido resistir todas las medidas basadas en diagnósticos equivocados. Estuvimos dos años en pandemia y la gente no fue al estadio. ¿Les pasó algo a las hinchadas?”, sentenció el sociólogo.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad