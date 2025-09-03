Durante las últimas horas se viralizó un nuevo y lamentable caso de maltrato animal en Chile que genera indignación en redes sociales.

El hecho ocurrió en Nancagua, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, cuando un hombre amarró a un perro del cuello y comenzó a arrastrarlo con su vehículo por la calle.

La acción quedó registrada en video y con el pasar de las horas comenzaron a conocerse diversos antecedentes, incluyendo la identidad del delincuente.

El caso tuvo lugar la mañana del pasado martes 2 de septiembre, cuando Francisco Esteban Martínez Lizana arrastró al perrito Rocky desde un servicentro Copec por varios metros.

Las fuertes imágenes evidencian el sufrimiento del animal, quien intentaba liberarse de la atadura. Además, se observa cómo el sujeto le tiraba el auto encima.

Según relataron testigos, Martínez se burlaba y amenazaba a las personas que se acercaban intentando ayudar al can. “¿Quién quiere comer asado?“, preguntaba de forma indolente y con ironía.

En la misma línea, según revelaron desde la cuenta @justicia_para.rocky, a solo unos metros se encontraban funcionarios de Carabineros que optaron por no intervenir.

Otro de los aspectos más preocupantes es que de momento no ha aparecido el cuerpo de Rocky, lo que abre espacio a escenarios supuestos de gran preocupación.

ADVERTENCIA: EL VIDEO PODRÍA HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS:

La indignación en RR. SS. es total y ya se comenzó a organizar un importante grupo de personas que buscan hacer justicia por el perro.

“Que su asesinato no quede impune, queremos justicia y que Francisco Martínez pague por quitarle la vida”, escriben en los afiches, buscando amparo en la Ley Cholito.

Además, se está tramitando alguna acción judicial en conjunto. Esto, considerando que Rocky era un callejero, pero querido y cuidado por muchos vecinos del sector.

En la misma línea, se están organizando dos marchas por Rocky a nivel local, convocadas para el viernes 5 y sábado 6 de septiembre.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Nancagua no se ha pronunciado sobre el hecho, a pesar de que ha sido emplazada de diversas maneras por la comunidad.