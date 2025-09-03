“La besó a la fuerza”: Exjuez de Rancagua es condenado por abuso sexual contra funcionaria

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua declaró este miércoles culpable al exjuez de Garantía Luis Hernán Barría Alarcón, por el delito de abuso sexual cometido contra una trabajadora del Poder Judicial.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el tribunal, que consideró acreditada la participación del acusado más allá de toda duda razonable.

Según los antecedentes, los hechos ocurrieron en agosto de 2018, cuando Barría se acercó al escritorio de la víctima en plena sala de audiencias y, aprovechando su posición de autoridad, la tomó del rostro y la besó a la fuerza.

La jueza Natalia Astudillo subrayó durante la lectura del veredicto el impacto emocional sufrido por la funcionaria, considerando el acto como una agresión que vulneró su integridad y dignidad.

La lectura de sentencia fue fijada para el próximo 15 de septiembre, ocasión en que se dará a conocer la pena definitiva. El Ministerio Público y la parte querellante solicitaron una condena de cinco años de presidio efectivo.

Según consignó Contrapoder Chile, Barría ejercía actualmente como relator en la Corte de Apelaciones de Rancagua, luego de haber enfrentado sanciones administrativas previas por acoso sexual y laboral.