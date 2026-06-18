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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5440 del jueves 18 de junio

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.100 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5440 del jueves 18 de junio

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5440 del jueves 18 de junio / AILEN DÍAZ

Este jueves 18 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5440, el premio total alcanzó los $3.100 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5440

  • Loto: $770 millones
  • Recargado: $90 millones
  • Revancha: $490 millones
  • Desquite: $190 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5440 del Loto

  • Loto: 2, 33, 17, 19, 7,24
  • Comodín: 6
  • Multiplicador: 3
  • Recargado: 35, 24, 14, 39, 16, 15
  • Revancha: 6, 31, 30, 36, 27, 41
  • Desquite: 37,40, 5, 22, 30, 23

Jubilazo

  • 28, 15, 22, 12, 24, 8
  • 6, 17, 26, 13, 25, 34
  • 19, 22, 36, 16, 10, 11
  • 17, 8, 19, 20, 38, 30
  • 22, 4, 18, 2, 31, 17

Jubilazo 50 años

  • 23, 2, 6, 41, 7, 37

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