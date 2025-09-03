Fiestas Patrias sin fraudes: recomendaciones para evitar estafas digitales en medio de las celebraciones

Con el inicio de las Fiestas Patrias y un feriado extendido que impulsa el turismo interno, las reservas online y el comercio electrónico, especialistas advierten sobre un aumento en los intentos de fraude digital en Chile.

De acuerdo con un estudio de Kaspersky, el 18% de los chilenos reconoce no saber cómo identificar una página web falsa y un 44% ha entregado datos personales a cambio de descuentos sin verificar la legitimidad del sitio.

Esta falta de prevención es un terreno fértil para los ciberdelincuentes, quienes intensifican sus tácticas en fechas de alta actividad económica.

Según la misma compañía, durante Fiestas Patrias los ciberataques pueden aumentar entre un 20% y un 30%, aprovechando tanto la distracción de los usuarios como la menor dotación de personal en empresas.

Hoy, Chile enfrenta más de 1.300 ataques cibernéticos por minuto, siendo la suplantación de identidad la técnica más utilizada.

“Las Fiestas Patrias no solo representan una celebración cultural, sino también un momento de alto dinamismo económico y digital”, advirtió Zady Parra, subgerente Operacional y Seguridad de Zenta Group.

“Este año, con un feriado largo que ha impulsado el turismo y el consumo, el entorno se vuelve especialmente propicio para que los ciberdelincuentes desplieguen tácticas cada vez más sofisticadas”, precisó.

El experto explica que las amenazas ya no se limitan a correos sospechosos. “Hoy vemos sitios clonados con certificados válidos, perfiles falsos en redes sociales y bots que simulan conversaciones reales. La ingeniería social se ha perfeccionado, apelando a la urgencia y la emocionalidad para inducir errores críticos”, detalló.

Claves para prevenir fraudes

Parra enfatiza que la ciberseguridad no debe entenderse como algo estacional, sino como un hábito permanente. Entre las prácticas que recomienda destacan:

Verificar manualmente las direcciones web antes de ingresar datos personales.

antes de ingresar datos personales. Evitar transferencias fuera de plataformas oficiales .

. Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas digitales.

en todas las cuentas digitales. Desconfiar de promociones excesivamente atractivas.

Además, sugiere utilizar herramientas como Google Lens o TinEye para comprobar si las fotos de alojamientos fueron copiadas desde otros sitios, e investigar la huella digital del arrendador, revisando redes sociales activas, comentarios de clientes y publicaciones pasadas.

“En estas fechas muchos buscan ofertas de último minuto o arriendos en zonas turísticas. Por eso es clave revisar la trazabilidad de los pagos y optar siempre por plataformas seguras. Las contraseñas robustas y la doble autenticación son barreras básicas, pero muy efectivas”, concluyó Parra.

Con un escenario donde la digitalización avanza a la par con los riesgos, la prevención se transforma en la mejor herramienta para disfrutar de unas Fiestas Patrias libres de fraudes.