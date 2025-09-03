Hombre recibe ocho disparos en plena calle de San Antonio y queda con riesgo vital

Un violento ataque registrado en la madrugada de este miércoles dejó a un hombre con riesgo vital tras recibir ocho impactos de bala en San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Independencia con Curicó, cuando la víctima se dirigía a un local comercial.

Según detalló el comisario Mauricio Poblete, de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, la víctima fue interceptada por dos sujetos con los que tuvo una discusión que culminó en el ataque.

“Uno de los individuos sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos, ocho de los cuales impactaron en distintas partes del cuerpo de la víctima”, señaló el PDI.

La persona afectada fue trasladada de urgencia al Hospital Claudio Vicuña, donde permanece en riesgo vital. “Aún no ha podido declarar ante la policía debido a la gravedad de sus heridas”, explicó Poblete.

Hasta el momento no se registran detenidos, pero la PDI realiza diligencias para dar con los responsables. “Estamos recabando información de testigos y revisando cámaras de seguridad en el sector para establecer la dinámica exacta de los hechos y poder identificar a los imputados”, afirmó el comisario.

La investigación apunta a que los involucrados podrían conocerse previamente y que el ataque esté relacionado con conflictos anteriores entre ellos. “Dentro de los antecedentes que manejamos, serían personas conocidas entre sí, con antecedentes policiales, y podría tratarse de un ajuste de cuentas”, agregó Poblete.

La policía también trabaja en la identificación de los vehículos utilizados por los agresores y en la recopilación de pruebas que permitan esclarecer el hecho en las próximas horas.