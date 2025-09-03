;

“Hay una perturbación hacia el...”: meteorólogo advierte el día en que podría llover en las Fiestas Patrias 2025

El meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, adelantó en ADN.cl cómo se vendrá el tiempo durante las próximas semanas.

Sebastián Escares

Con el mes de septiembre en curso, ya cada vez falta menos para que se produzcan una de las celebraciones preferidas por los chilenos: las Fiestas Patrias 2025.

Y es que durante la festividad, las personas suelen compartir en familia, viajar o asistir a las tan queridas fondas que hay a lo largo del país.

Sin embargo, algo a tener en cuenta para las jornadas de las Fiestas Patrias, tiene que ver con cómo estará el tiempo aquellos días.

Bajo ese contexto, es que pronósticos del tiempo advierten que hay un día de la celebración en la que podrían caer precipitaciones.

En conversación con ADN.cl, el meteorólogo de la Dirección Meteoróloga de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, contó que hay un día de la semana del “18″ en que podría llover en buena parte del territorio nacional.

Respecto a la región Metropolitana, el experto anticipó que para los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre no se prevén precipitaciones.

Sin embargo, detalló que “hay una perturbación que está ingresando ya hacia el viernes 19 de septiembre”.

“Estamos ante una perturbación de un sistema frontal que estaría llegando, por el momento, hacia el 19 y el 20 de septiembre”, especificó Zúñiga. Esto último, hace alusión a “una onda meteorológica y bien asociada en este caso con un sistema de baja presión”.

¿Y en qué zonas podría llover el 19 de septiembre? Acorde a lo mencionado por el meteorólogo, las zonas que se podrían ver afectadas, con un 30% de probabilidad, son: desde la región del Biobío hasta la región de Valparaíso.

