Chilenos pueden hacer magíster gratis en Europa: cuáles son los requisitos y cómo postular / Pablo Ovalle

Cada vez son más los profesionales que optan por continuar sus estudios superiores en Chile, siendo una de sus opciones ingresar a un magíster.

En ese sentido, para quienes tienen las intenciones de estudiar un magíster y, además, hacerlo en el extranjero, Becas Chevening es una opción.

En concreto, Becas Chevening es un programa de la cancillería británica que es financiado por el gobierno del Reino Unido. Ahora, dicha beca abrió su convocatoria anual para profesionales chilenos que estén interesados en cursar un magíster de un año en universidades británicas.

En total, cada año son alrededor de 1.500 becas que son otorgadas a candidatos de más de 160 países.

En el caso de nuestro país, han sido más de 350 profesionales que han tenido la posibilidad de acceder a instituciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, gracias a Becas Chevening.

Para quienes acceden a la beca, tienen como beneficio: el costo de la visa, pasaje aéreo, aranceles universitarios, estipendio mensual para alojamiento y manutención y otros gastos relacionados a estudios.

En tanto, los requisitos para acceder a la beca, son los siguientes:

Ciudadanía de un país elegible (entre ellos Chile).

Mínimo de 2 años de experiencia laboral.

Título universitario de pregrado.

Potencial liderazgo o influencia.

Aceptación de una universidad británica avalada por el programa.

Compromiso de retornar a Chile por, al menos, 2 años luego de haber finalizado los estudios.

Por otro lado, los interesados en postular pueden hacerlo a través del sitio oficial del beneficio (disponible aquí).

¿Cuál es el plazo para postular? Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de octubre. Cabe señalar que aquellas personas que postulen, deben tener en cuenta que el proceso es para estudiar durante los años 2026 y 2027.