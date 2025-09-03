;

VIDEO. Gobierno destina $650 millones en plan comunicacional para difundir reforma previsional y otros beneficios sociales

El plan de comunicación incluye spots, afiches y redes para informar sobre pensiones, leyes sociales y derechos de los beneficiarios

Martín Neut

El gobierno del Presidente Gabriel Boric destinó $650 millones a campañas comunicacionales a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances en materia laboral y previsional.

Lo anterior, incluyendo información sobre la reforma de pensiones que elevó la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

La estrategia busca visibilizar los logros del Ejecutivo y también potenciar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), quien ha destacado este avance como uno de sus principales ejes.

En este sentido, desde La Moneda explicaron que la licitación adjudicada a Cybercenter no se limita a una sola campaña, sino que “abarca diversas acciones comunicacionales durante 2025 y 2026”.

Lo anterior para dar a conocer los beneficios de la reforma, así como otras políticas como la Ley Karin, Ley Sanna y concursos del Fondo de Educación Previsional.

Críticas de oposición

Una de las campañas ya estrenadas muestra a una pareja de jubilados actuando como conductores de un noticiario bajo el lema “Una buena noticia para Chile”.

Los protagonistas del spot aseguran: “Hoy somos nosotros los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir, las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo”.

Desde la Subsecretaría, su titular Claudio Reyes sostuvo que la misión es “informar y educar a la ciudadanía sobre los beneficios y derechos del sistema de seguridad social”, asegurando que la campaña se difundirá a través de videos, afiches, carteles y redes sociales.

La apuesta también ha generado cuestionamientos de adherentes del candidato José Antonio Kast, quienes llevaron el caso a la Contraloría, aunque antecedentes similares en el pasado fueron considerados legales por el ente fiscalizador.

