;

Fiestas Patrias en Chile: revisa la parrilla completa de la Pampilla de Coquimbo 2025, artistas, fechas y escenarios

Es conocida como la fiesta más grande de Chile y este año tendrá dos escenarios por día con más de una docena de artistas.

Mario Vergara

Fiestas Patrias en Chile: revisa la parrilla completa de la Pampilla de Coquimbo 2025, artistas, fechas y escenarios

Fiestas Patrias en Chile: revisa la parrilla completa de la Pampilla de Coquimbo 2025, artistas, fechas y escenarios / Hernan Contreras

Ya estamos en septiembre y eso solo es sinínimo de las Fiestas Patrias de Chile este 2025, una de las festividades más esperadas por gran parte de la ciudadanía a lo largo de todo el territorio.

Una de las principales celebraciones del país es La Pampilla, denominada como la fiesta más grande de Chile y que año a año congrega a miles de personas para disfrutar en la zona norte del país.

Revisa también:

ADN

La Pampilla, que este año se extenderá entre el 17 y el 21 de septiembre, espera reunir nuevamente a miles de personas en un ambiente de música, tradiciones y celebración patria.

Revisa en detalle la parrilla de artístas or días y escenarios que nos trae esta celebración versión 2025:

17 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Dulcemanía
  • Raytrayen
  • Los Pachangos
  • Los Gatos Buenos
  • Lucky Brown
  • Drefquila

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
  • Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla
  • Jere Klein
  • Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)
  • Bayron Fire

18 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Show de la Tía Nina y el Tío Pedro
  • Chapilcano
  • Maihuén de Los Ángeles
  • Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca
  • Charly y su Albacora
  • Erick Berríos
  • Los Nocheros

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Solista “Coquimbo Tiene Talento”
  • Alas de mi Patria
  • Grupo RAM
  • Los Maravillosos de José Villanueva
  • Inti Illimani
  • Santa Feria

19 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Tranimundo
  • Arrieros de Chile
  • Agua Santa
  • Los Viejos Negros
  • Jorge Alis
  • Los Charros de Lumaco

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
  • Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
  • Andy y Jaque
  • Pincheiras del Sur
  • Los Tres
  • Los Fabulosos Cadillacs

20 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Happy Fiesta Divertida
  • Coinahue
  • Gladiadores del Puerto
  • Franco El Gorilla
  • Axé Bahía

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
  • Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
  • María José Quintanilla
  • Macha y El Bloque Depresivo
  • Vikings 5
  • Ráfaga

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad