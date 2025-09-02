Fiestas Patrias en Chile: revisa la parrilla completa de la Pampilla de Coquimbo 2025, artistas, fechas y escenarios
Es conocida como la fiesta más grande de Chile y este año tendrá dos escenarios por día con más de una docena de artistas.
Ya estamos en septiembre y eso solo es sinínimo de las Fiestas Patrias de Chile este 2025, una de las festividades más esperadas por gran parte de la ciudadanía a lo largo de todo el territorio.
Una de las principales celebraciones del país es La Pampilla, denominada como la fiesta más grande de Chile y que año a año congrega a miles de personas para disfrutar en la zona norte del país.
La Pampilla, que este año se extenderá entre el 17 y el 21 de septiembre, espera reunir nuevamente a miles de personas en un ambiente de música, tradiciones y celebración patria.
Revisa en detalle la parrilla de artístas or días y escenarios que nos trae esta celebración versión 2025:
17 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Dulcemanía
- Raytrayen
- Los Pachangos
- Los Gatos Buenos
- Lucky Brown
- Drefquila
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla
- Jere Klein
- Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)
- Bayron Fire
18 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Show de la Tía Nina y el Tío Pedro
- Chapilcano
- Maihuén de Los Ángeles
- Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca
- Charly y su Albacora
- Erick Berríos
- Los Nocheros
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Solista “Coquimbo Tiene Talento”
- Alas de mi Patria
- Grupo RAM
- Los Maravillosos de José Villanueva
- Inti Illimani
- Santa Feria
19 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Tranimundo
- Arrieros de Chile
- Agua Santa
- Los Viejos Negros
- Jorge Alis
- Los Charros de Lumaco
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
- Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- Andy y Jaque
- Pincheiras del Sur
- Los Tres
- Los Fabulosos Cadillacs
20 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Happy Fiesta Divertida
- Coinahue
- Gladiadores del Puerto
- Franco El Gorilla
- Axé Bahía
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
- Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- María José Quintanilla
- Macha y El Bloque Depresivo
- Vikings 5
- Ráfaga