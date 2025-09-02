Fiestas Patrias en Chile: revisa la parrilla completa de la Pampilla de Coquimbo 2025, artistas, fechas y escenarios / Hernan Contreras

Ya estamos en septiembre y eso solo es sinínimo de las Fiestas Patrias de Chile este 2025, una de las festividades más esperadas por gran parte de la ciudadanía a lo largo de todo el territorio.

Una de las principales celebraciones del país es La Pampilla, denominada como la fiesta más grande de Chile y que año a año congrega a miles de personas para disfrutar en la zona norte del país.

La Pampilla, que este año se extenderá entre el 17 y el 21 de septiembre, espera reunir nuevamente a miles de personas en un ambiente de música, tradiciones y celebración patria.

Revisa en detalle la parrilla de artístas or días y escenarios que nos trae esta celebración versión 2025:

17 de septiembre

Sector Pérgola

DJ Muska

Dulcemanía

Raytrayen

Los Pachangos

Los Gatos Buenos

Lucky Brown

Drefquila

Escenario Monumental

DJ Cayuso

Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”

Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla

Jere Klein

Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)

Bayron Fire

18 de septiembre

Sector Pérgola

DJ Muska

Show de la Tía Nina y el Tío Pedro

Chapilcano

Maihuén de Los Ángeles

Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca

Charly y su Albacora

Erick Berríos

Los Nocheros

Escenario Monumental

DJ Cayuso

Solista “Coquimbo Tiene Talento”

Alas de mi Patria

Grupo RAM

Los Maravillosos de José Villanueva

Inti Illimani

Santa Feria

19 de septiembre

Sector Pérgola

DJ Muska

Tranimundo

Arrieros de Chile

Agua Santa

Los Viejos Negros

Jorge Alis

Los Charros de Lumaco

Escenario Monumental

DJ Cayuso

Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”

Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”

Andy y Jaque

Pincheiras del Sur

Los Tres

Los Fabulosos Cadillacs

20 de septiembre

Sector Pérgola

DJ Muska

Happy Fiesta Divertida

Coinahue

Gladiadores del Puerto

Franco El Gorilla

Axé Bahía

Escenario Monumental