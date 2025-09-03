;

Exrectora del INBA arremete contra Desbordes: acusa “escarnio público” y exige millonaria indemnización a Municipalidad de Santiago

El documento amplía la demanda presentada en junio por tutela laboral, aunque ahora se centra en el despido concretado el 2 de julio.

La exdirectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides, presentó una nueva acción judicial en contra de la Municipalidad de Santiago, liderada por el alcalde Mario Desbordes (RN).

El escrito, ingresado al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, amplía la demanda interpuesta en junio por tutela laboral, pero ahora se enfoca en su despido ocurrido el 2 de julio de este año, recogió La Tercera.

En el documento, de 15 páginas, Benavides argumenta que su salida obliga a modificar la naturaleza de la acción judicial, pasando de la tutela de derechos fundamentales a una reclamación por despido injustificado.

La docente acusa además que durante el proceso se vulneraron sus derechos, que fue objeto de un “escarnio público” y que las evaluaciones realizadas no siguieron los procedimientos adecuados.

La exrectora también asegura que el alcalde Desbordes ha continuado realizando declaraciones en su contra en medios de comunicación, lo que considera un “descrédito público” a su persona. Entre los hechos que respalda, según el citado medio, menciona una entrevista concedida por el edil a radio Pauta, donde descartó que su suspensión tuviera motivaciones políticas. Su defensa sostiene que esas declaraciones desconocen los criterios técnicos que deberían primar en la evaluación de su gestión.

En su demanda, Benavides solicita que el municipio sea condenado al pago de $42,9 millones como indemnización y otros $86 millones correspondientes a remuneraciones que —según afirma— le correspondían hasta 2027.

Además, exige que Desbordes se abstenga de emitir juicios sobre su gestión y que la Municipalidad de Santiago publique una declaración en un medio nacional reconociendo la vulneración de sus derechos fundamentales.

