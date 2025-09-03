Presidente Boric advierte: “Hoy no necesitan bombardear el palacio de Gobierno para suspender la democracia”

El Presidente Gabriel Boric advirtió este miércoles que la democracia ya no enfrenta ataques violentos como en el pasado, sino amenazas “más sutiles y progresivas” que provienen de sectores tanto de izquierda como de derecha.

“Hoy no necesitan bombardear el palacio de Gobierno para suspender la democracia: lo hacen de a poco”, afirmó durante la conmemoración del 30° aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

En su intervención, el jefe de Estado enfatizó la importancia de enfrentar estas amenazas y de comunicar propuestas que respeten los derechos y avances alcanzados en Chile. “Quienes creemos en la democracia debemos hablarle a la gran mayoría y mostrar que hay un camino que no conculca derechos ni retrocede en lo avanzado”, señaló.

El Presidente Boric subrayó que la defensa de la democracia también se juega en lo cotidiano, mencionando como ejemplo la protección de las pensiones de los adultos mayores. “Si una persona que ha trabajado toda su vida no recibe retribución suficiente, se cuestiona el sistema. Por eso es importante la reforma de pensiones que logramos, basada en el pilar solidario de la expresidenta Michelle Bachelet”, señaló.

El líder del Ejecutivo además hizo un llamado a aprender de los procesos constitucionales recientes en Chile y a mantener un compromiso constante con el fortalecimiento democrático. Como ejemplo de retroceso en derechos fundamentales, mencionó la situación en Nicaragua, donde se revocó la nacionalidad a escritores como Gioconda Belli y Sergio Ramírez.

Finalmente, el Presidente defendió la necesidad de expandir la cooperación internacional entre gobiernos progresistas, destacando la reunión “Democracia Siempre” que busca enfrentar la extrema derecha a nivel global.