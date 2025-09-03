;

Accidentes cerebrovasculares se disparan en Chile: conoce los síntomas y qué hacer

Los expertos advierten que entre el 80% y 90% de los ACV podrían evitarse.

Javiera Rivera

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) han mostrado un aumento preocupante en Chile durante el primer semestre de 2025.

Según Interclínica, los ingresos por ACV crecieron un 32% respecto al mismo periodo del año anterior, alertando a especialistas sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna.

En primer lugar, un ACV ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe, ya sea por un bloqueo (isquémico) o por hemorragia (hemorrágico), y puede cambiar la vida de una persona en minutos.

Además del riesgo de muerte, puede provocar discapacidades graves, como dificultad para hablar, moverse o procesar información.

El tiempo es esencial: las primeras 4 horas y media tras un ACV son determinantes para minimizar el daño neurológico y mejorar el pronóstico.

Síntomas de alerta

Los signos más frecuentes de un ACV incluyen:

  • Debilidad o entumecimiento repentino en rostro, brazos o piernas.
  • Dificultad para hablar o entender el lenguaje.
  • Desviación de la boca o caída de un lado del rostro.
  • Problemas de visión o pérdida de equilibrio.

Ante cualquiera de estos síntomas, la atención médica inmediata puede marcar la diferencia entre la recuperación total y secuelas permanentes.

Por otro lado, los expertos coinciden en que entre el 80% y 90% de los ACV pueden evitarse con control de factores de riesgo, alimentación balanceada, actividad física, evitar tabaco y moderar alcohol.

