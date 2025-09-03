Accidentes cerebrovasculares se disparan en Chile: conoce los síntomas y qué hacer / utah778

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) han mostrado un aumento preocupante en Chile durante el primer semestre de 2025.

Según Interclínica, los ingresos por ACV crecieron un 32% respecto al mismo periodo del año anterior, alertando a especialistas sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna.

En primer lugar, un ACV ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe, ya sea por un bloqueo (isquémico) o por hemorragia (hemorrágico), y puede cambiar la vida de una persona en minutos.

Además del riesgo de muerte, puede provocar discapacidades graves, como dificultad para hablar, moverse o procesar información.

El tiempo es esencial: las primeras 4 horas y media tras un ACV son determinantes para minimizar el daño neurológico y mejorar el pronóstico.

Síntomas de alerta

Los signos más frecuentes de un ACV incluyen:

Debilidad o entumecimiento repentino en rostro, brazos o piernas.

Dificultad para hablar o entender el lenguaje.

Desviación de la boca o caída de un lado del rostro.

Problemas de visión o pérdida de equilibrio.

Ante cualquiera de estos síntomas, la atención médica inmediata puede marcar la diferencia entre la recuperación total y secuelas permanentes.

Por otro lado, los expertos coinciden en que entre el 80% y 90% de los ACV pueden evitarse con control de factores de riesgo, alimentación balanceada, actividad física, evitar tabaco y moderar alcohol.