Este alimento podría estar saboteando tu pérdida de peso, incluso si crees que comes saludable

Muchas personas se esfuerzan por bajar de peso siguiendo dietas que consideran saludables. Sin embargo, investigaciones han revelado que no solo lo que comes, sino también cómo está procesado, puede afectar tus resultados.

Un estudio realizado por científicos del Reino Unido y Estados Unidos analizó el impacto de dos tipos de dietas similares en composición nutricional pero diferentes en el grado de procesamiento de los alimentos.

Los resultados muestran que el tipo de alimentos consumidos influye directamente en la capacidad del cuerpo para perder peso.

Los alimentos ultraprocesados —como barras de avena para desayuno y lasañas preparadas— estuvieron presentes en una de las dietas evaluadas. En contraste, la otra dieta se basó en alimentos mínimamente procesados, como avena y spaghetti boloñesa casero.

Aunque ambas dietas tenían cantidades equivalentes de grasas, carbohidratos, fibra, sal y porciones de frutas y verduras, quienes consumieron más alimentos ultraprocesados mostraron menos pérdida de peso.

Esto sugiere que, incluso si parecen saludables, los alimentos ultraprocesados pueden interferir con el metabolismo y la eficacia de la dieta.

Por eso, optar por alimentos frescos y mínimamente procesados puede ser clave para alcanzar mejores resultados en planes de alimentación saludable.

Los alimentos ultraprocesados más comunes son: