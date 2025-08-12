;

Este alimento podría estar saboteando tu pérdida de peso, incluso si crees que comes saludable

La investigación fue realizada por científicos del Reino Unido y Estados Unidos.

Javiera Rivera

Bajar de peso

Bajar de peso / Karl Tapales

Muchas personas se esfuerzan por bajar de peso siguiendo dietas que consideran saludables. Sin embargo, investigaciones han revelado que no solo lo que comes, sino también cómo está procesado, puede afectar tus resultados.

Un estudio realizado por científicos del Reino Unido y Estados Unidos analizó el impacto de dos tipos de dietas similares en composición nutricional pero diferentes en el grado de procesamiento de los alimentos.

Los resultados muestran que el tipo de alimentos consumidos influye directamente en la capacidad del cuerpo para perder peso.

Los alimentos ultraprocesados —como barras de avena para desayuno y lasañas preparadas— estuvieron presentes en una de las dietas evaluadas. En contraste, la otra dieta se basó en alimentos mínimamente procesados, como avena y spaghetti boloñesa casero.

Revisa también

ADN

Aunque ambas dietas tenían cantidades equivalentes de grasas, carbohidratos, fibra, sal y porciones de frutas y verduras, quienes consumieron más alimentos ultraprocesados mostraron menos pérdida de peso.

Esto sugiere que, incluso si parecen saludables, los alimentos ultraprocesados pueden interferir con el metabolismo y la eficacia de la dieta.

Por eso, optar por alimentos frescos y mínimamente procesados puede ser clave para alcanzar mejores resultados en planes de alimentación saludable.

Los alimentos ultraprocesados más comunes son:

  • Barras de avena y cereales azucarados
  • Comidas congeladas listas para calentar (lasañas, pizzas, nuggets)
  • Refrescos y bebidas azucaradas
  • Snacks empaquetados (papas fritas, galletas, chocolates)
  • Embutidos procesados (salchichas, jamones industriales)
  • Comidas rápidas o “fast food” (hamburguesas, hot dogs)
  • Productos de panadería industrial con conservantes
  • Sopas instantáneas y caldos en polvo
  • Salsas y aderezos industrializados (mayonesa, kétchup)

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad