En distintos momentos del año, diferentes empresas, instituciones o entidades abren una serie de vacantes laborales para quienes estén interesados en ocuparlas.

Dichas oportunidades de trabajo vienen como “anillo al dedo” para aquellas personas que se encuentran desempleadas.

Bajo ese contexto, es que durante la próxima semana se llevará a cabo una feria laboral en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

Se trata de la 9º versión de la feria Punto Empleo, organizada por la Universidad Autónoma de Chile y la Municipalidad de Providencia, con el respaldo de Reqlut y SOFOFA.

Feria laboral en Providencia ofrecerá más de 2 mil puestos de trabajo: cuándo es y cómo participar

Para este 2025 la feria contará con más de 2.000 oportunidades de trabajo. Entre ellas, 1.145 vacantes son inclusivas para personas con discapacidad y 1.467 están destinadas a jóvenes.

En total, participarán más de 120 empresas y ofrecerán puestos en áreas como, por ejemplo, fonoaudiología, minería, ingenierías, salud, transporte, entre otros.

¿Cuándo es? La feria se llevará a cabo en formato híbrido. Comenzará el lunes 1 de septiembre en una jornada presencial en el Campus Providencia de la Universidad Autónoma (Av. Pedro de Valdivia 425) desde las 09:00 a las 14:00 horas.

Desde el mismo 1 de septiembre y durante toda la próxima semana, estará disponible la plataforma Punto Empleo Virtual 2025 (pinchar aquí), en donde las personas interesadas podrán acceder libremente para postular a un trabajo.