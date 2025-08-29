;

Feria laboral en Providencia ofrecerá más de 2 mil puestos de trabajo: cuándo es y cómo participar

Más de 120 empresas y ofrecerán puestos en áreas como la minería, ingenierías, salud, transporte, entre otros. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Feria laboral en Providencia ofrecerá más de 2 mil puestos de trabajo: cuándo es y cómo participar

En distintos momentos del año, diferentes empresas, instituciones o entidades abren una serie de vacantes laborales para quienes estén interesados en ocuparlas.

Dichas oportunidades de trabajo vienen como “anillo al dedo” para aquellas personas que se encuentran desempleadas.

Revisa también

ADN

Bajo ese contexto, es que durante la próxima semana se llevará a cabo una feria laboral en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

Se trata de la 9º versión de la feria Punto Empleo, organizada por la Universidad Autónoma de Chile y la Municipalidad de Providencia, con el respaldo de Reqlut y SOFOFA.

Feria laboral en Providencia ofrecerá más de 2 mil puestos de trabajo: cuándo es y cómo participar

Para este 2025 la feria contará con más de 2.000 oportunidades de trabajo. Entre ellas, 1.145 vacantes son inclusivas para personas con discapacidad y 1.467 están destinadas a jóvenes.

En total, participarán más de 120 empresas y ofrecerán puestos en áreas como, por ejemplo, fonoaudiología, minería, ingenierías, salud, transporte, entre otros.

¿Cuándo es? La feria se llevará a cabo en formato híbrido. Comenzará el lunes 1 de septiembre en una jornada presencial en el Campus Providencia de la Universidad Autónoma (Av. Pedro de Valdivia 425) desde las 09:00 a las 14:00 horas.

Desde el mismo 1 de septiembre y durante toda la próxima semana, estará disponible la plataforma Punto Empleo Virtual 2025 (pinchar aquí), en donde las personas interesadas podrán acceder libremente para postular a un trabajo.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad