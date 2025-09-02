;

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en el sector público: estos son los montos y requisitos para recibirlo

El aporte económico sirve para enfrentar los clásicos gastos de septiembre. Conoce aquí sus principales detalles.

Javier Méndez

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en el sector público: estos son los montos y requisitos para recibirlo

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en el sector público: estos son los montos y requisitos para recibirlo / Getty Images

Este mes de septiembre se paga el clásico aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 para los trabajadores del sector público en Chile.

Todo consiste en un beneficio económico planteado en la Ley 21.724, donde se detallan los montos y reglas del proceso.

Revisa también:

ADN

Al menos por el momento, se desconoce la fecha exacta en que el grupo recibirá la ayuda para enfrentar los gastos de la festividad. Generalmente, el depósito llega entre el 18 y el 24 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público?

Lo principal para obtener el dinero es que los trabajadores se desempeñen en cargos de planta o a contrata hasta el 31 de agosto del presente año.

El monto variará según el salario de los trabajadores. Si la renta es igual o interior a $1.025.622, el beneficio se fija en $88.667.

Si la renta es superior a la cifra antes mencionada, el aporte baja a $61.552.

Los detalles de la ley, incluyendo a quiénes reciben el apoyo, se pueden revisar pinchando este enlace.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 para pensionados

Caber recordar que el aguinaldo de la festividad también se entrega anualmente a un amplio grupo de pensionados, junto al dinero que se recibe mensualmente.

El monto base en esta versión fue reajustado a $25.280 y se incrementa en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto, se tenga acreditada como carga familiar.

El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, explica el sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS).

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad