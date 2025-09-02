Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en el sector público: estos son los montos y requisitos para recibirlo / Getty Images

Este mes de septiembre se paga el clásico aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 para los trabajadores del sector público en Chile.

Todo consiste en un beneficio económico planteado en la Ley 21.724, donde se detallan los montos y reglas del proceso.

Al menos por el momento, se desconoce la fecha exacta en que el grupo recibirá la ayuda para enfrentar los gastos de la festividad. Generalmente, el depósito llega entre el 18 y el 24 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público?

Lo principal para obtener el dinero es que los trabajadores se desempeñen en cargos de planta o a contrata hasta el 31 de agosto del presente año.

El monto variará según el salario de los trabajadores. Si la renta es igual o interior a $1.025.622, el beneficio se fija en $88.667.

Si la renta es superior a la cifra antes mencionada, el aporte baja a $61.552.

Los detalles de la ley, incluyendo a quiénes reciben el apoyo, se pueden revisar pinchando este enlace.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 para pensionados

Caber recordar que el aguinaldo de la festividad también se entrega anualmente a un amplio grupo de pensionados, junto al dinero que se recibe mensualmente.

El monto base en esta versión fue reajustado a $25.280 y se incrementa en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto, se tenga acreditada como carga familiar.

“El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, explica el sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS).