Adiós Capitanes: la UC confirma nuevos invitados al partido de despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez en el Claro Arena

Solo resta un mes para la celebración del evento “Adiós Capitanes” de Universidad Católica, que homenajeará en un partido de despedida a Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y José Pedro Fuenzalida en el recién inaugurado Claro Arena.

La cita está programada para el 28 de septiembre a las 17:00 horas en el remozado recinto de San Carlos de Apoquindo, donde se espera una verdadera fiesta cruzada para despedir a tres de los grandes capitanes que ha tenido la UC.

Por lo mismo, desde Cruzados ya confirmaron a las primeras figuras invitadas para ese día. A la presencia ya conocida de Alberto “Beto” Acosta, se sumarán los argentinos Franco Constanzo y Luciano Aued, además de referentes nacionales como Patricio Toledo, Roberto Gutiérrez, Jorge Acuña y Alfonso Parot.

“Será una noche inolvidable, no solo para nosotros, sino para toda la hinchada cruzada que siempre nos acompañó. Queremos celebrar con ellos esa alegría compartida”, declaró Aued.

Por su parte, el “Chapa” Fuenzalida indicó que “estamos felices de contar con grandes jugadores cruzados y excompañeros. Será increíble volver a compartir con ellos y con toda nuestra gente”.

“Adiós Capitanes” también contará con la presencia de jugadores del plantel actual, como el capitán y goleador histórico Fernando Zampedri, junto al legendario Gary Medel.

La expectación es máxima: ya se han vendido más de 15 mil tickets, lo que representa un 75% del aforo total del Claro Arena. Las últimas localidades están disponibles en Punto Ticket, con precios entre $9.000 y $55.000.