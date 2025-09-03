La periodista Carolina Urrejola cerró una etapa importante en CNN Chile, donde durante tres años formó parte de distintos espacios, entre ellos CNN Chile Radio y Tolerancia Cero.

Su salida se debe a su retorno a Televisión Nacional de Chile (TVN), casa televisiva en la que comenzó su carrera hace más de dos décadas y que ahora la recibirá como conductora de 24 Horas Central junto a Iván Núñez.

El momento más emotivo se vivió al término de la edición radial de CNN, cuando su colega Sebastián Aguirre le dedicó palabras de reconocimiento.

“No es cualquier despedida la de esta edición porque coincide también con el cierre de la etapa de nuestra querida Carola Urrejola aquí en CNN Chile. Este es el último día de Carola con nosotros, así que es un día de despedida”, expresó el periodista.

El conductor de CNN Chile Radio añadió que “es un día triste para el equipo en CNN Chile y en particular para el equipo de CNN Radio, porque queremos muchísimo a Carola, porque te admiramos muchísimo, porque vamos a extrañar tu buena onda, tu trabajo, por supuesto también. ¿Año y medio, más o menos?”.

En ese instante, la periodista intervino para precisar: “En total en CNN casi tres, pero en la radio año y medio. Y Tolerancia Cero”.

Las últimas de Carolina Urrejola en CNN Chile Radio

Tras lo dicho por su ahora excompañero, la comunicadora recibió un ramo de flores como muestra de cariño de parte de sus compañeros, quienes destacaron su aporte profesional y humano en el canal.

Con evidente emoción, Carolina Urrejola respondió: “Aunque breve, inolvidable, qué quieres que te diga Sebastián, para mí también es un gusto trabajar contigo, eres un capo, un caballero y un gran amigo, eso es lo bueno, que con esta gente nos hemos hecho bien amigos, gracias por estar acá hoy día”.