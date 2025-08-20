‘Attack on Titan en Concierto’ llega a Chile: conoce todos los detalles del esperado evento

No cabe duda de que Attack on Titan es uno de los animes más influyentes de la última década, una historia que conquistó audiencias en todo el mundo y que se convirtió en fenómeno cultural gracias a su trama intensa y su inolvidable banda sonora.

Ganador de premios como ‘Mejor Anime del Año’ y ‘Primer Premio al Impacto Global’ en la plataforma Crunchyroll, la obra de Hajime Isayama marcó un antes y un después en la animación japonesa.

Ahora, los fanáticos chilenos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única con Attack on Titan en Concierto, un espectáculo audiovisual que llegará a Santiago para rendir homenaje a la épica saga de Eren Jaeger y la Legión de Exploración.

La agrupación The Geek Orchestra, dirigida por José Aranda, revivirá los momentos más impactantes del anime a través de su música.

Con más de 40 músicos en escena, el show mezclará la energía de una banda de rock con la majestuosidad de una orquesta sinfónica, interpretando las composiciones originales de Hiroyuki Sawano, acompañadas de escenas inolvidables proyectadas en pantalla.

Detalles del Concierto

La cita es el próximo viernes 26 de septiembre en el Teatro Teletón (SMario Kreutzberger 1531) Santiago, Chile.

La apertura de las puertas será a las 18:00 horas y el inicio del show está agendado para las 19:00 hrs. (con término aproximado a las 20:40).

Las entradas ya están a la venta en Eventrid.