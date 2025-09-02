Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: Michelle Adam revela en qué comunas precipitará este martes (y a qué hora) / Sebastian Beltran Gaete

Septiembre ya comenzó y, consigo, la primavera cada vez está más cerca. Sin embargo, el tiempo aún se mantiene inestable en buena parte de Chile.

De hecho, para este martes 2 de septiembre se prevén nuevas precipitaciones para algunas comunas de la región Metropolitana.

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, en conversación con ADN.cl, reveló en qué lugares y a qué hora comenzará la lluvia en la capital.

De acuerdo a la especialista, por estos momentos "tenemos un sistema frontal que viene del sur. Está bajando con precipitaciones desde la región de Aysén, pasando por Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, el Biobío, el Maule y, ahora, al final del día por O’Higgins y la región Metropolitana".

¿En qué sectores lloverá? Según lo expuesto por Adam, la lluvia llegará a sectores cordilleranos y comunas como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Cajón del Maipo, en la parte alta de Puente Alto y La Florida.

Eso sí, la meteoróloga destacó que se trata de “una precipitación débil, de características débiles. No es una gran lluvia, son chubascos, y estamos hablando de una poca cantidad de agua”.

¿A qué hora comenzará la lluvia? Adam indicó que las precipitaciones comenzarían a partir de las 18:00 horas de este martes.

“La temperatura que hay en este momento es 12,9° lo que ha estado entre los 90% aproximadamente ahora en la tarde. Así que hay frío, es una jornada invernal“, cerró la meteoróloga Michelle Adam.