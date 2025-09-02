;

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones en la capital hoy

Revisa el pronóstico del tiempo para este martes.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones en la capital hoy

Maribel Fornerod

Con una mínima por sobre los 6 grados y cielos parcialmente cubiertos en algunos sectores, comenzó este martes 2 de septiembre en Santiago, jornada en la cual se esperan algunas precipitaciones en la capital.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago tendrá un día mayormente nublado, donde la máxima alcanzará solo los 12 grados.

Sin embargo, el pronóstico apunta a que en algunas zonas de la capital tendrán precipitaciones durante la jornada.

Lluvia en la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones

Según detalla la DMC, habrá chubascos aislados desde la tarde de este martes en sectores cordilleranos, como San José de Maipo.

En ese sentido, el sitio Accuweather detalla que las precipitaciones comenzarán a eso de las 16:00 horas en el sector El Volcán, las que se mantendrán de forma intermitente hasta las 20:00 horas.

