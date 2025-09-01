Estos alimentos típicos de Fiestas Patrias NUNCA debes darles a tus mascotas

Durante las Fiestas Patrias, las mascotas suelen acercarse a la mesa o la parrilla buscando premios. Sin embargo, muchos de los alimentos tradicionales que disfrutamos en familia pueden ser peligrosos.

Por ello, Marianela Abeleida, médica veterinaria de Zoetis Chile, entregó recomendaciones para celebrar de manera segura, asegurando que las mascotas también sean parte de la festividad.

Alimentos que pueden dañar a tu mascota

Según Abeleida, algunos de los productos típicos del 18 que se deben evitar a toda costa son:

Cebolla, ajo y condimentos fuertes : dañan los glóbulos rojos y el sistema digestivo, causando vómitos, diarrea e incluso anemia.

: dañan los glóbulos rojos y el sistema digestivo, causando vómitos, diarrea e incluso anemia. Huesos de pollo o vacuno : pueden astillarse y provocar obstrucciones intestinales, perforaciones y riesgo de asfixia.

: pueden astillarse y provocar obstrucciones intestinales, perforaciones y riesgo de asfixia. Embutidos, choripanes y carnes muy grasosas : el exceso de grasa puede generar pancreatitis aguda, inflamación estomacal, vómitos y dolor intenso.

: el exceso de grasa puede generar pancreatitis aguda, inflamación estomacal, vómitos y dolor intenso. Alcohol : incluso en pequeñas cantidades, puede producir depresión del sistema nervioso, vómitos y envenenamiento.

: incluso en pequeñas cantidades, puede producir depresión del sistema nervioso, vómitos y envenenamiento. Dulces y chocolate: la teobromina y el azúcar son altamente tóxicos, causando taquicardia, temblores e intoxicaciones graves.

Revisa también Quiénes recibirán un pago extra en septiembre y cuáles son los montos del aguinaldo por Fiestas Patrias

Alternativas seguras

No todo son restricciones. Existen múltiples formas de incluir a las mascotas en las celebraciones de forma segura:

Galletas para perros o gatos : diseñadas específicamente para su sistema digestivo.

: diseñadas específicamente para su sistema digestivo. Snacks deshidratados de pollo, pescado o vacuno : ricos en proteínas y fáciles de digerir.

: ricos en proteínas y fáciles de digerir. Premios blandos o de entrenamiento : ideales para recompensarlos sin sobrecargar su dieta.

: ideales para recompensarlos sin sobrecargar su dieta. Juguetes interactivos rellenos de alimento balanceado: mantienen a las mascotas entretenidas y alejadas de la mesa.

“Compartir con nuestras mascotas es parte de lo que hace especial a estas fechas, pero siempre debemos hacerlo de manera responsable”, aseguró la experta.

Además, señaló que al ofrecerles snacks diseñados para ellos, no solo evitamos riesgos de salud, también reforzamos el vínculo y los hacemos parte de la celebración de forma segura y feliz.