La sentida reflexión de Stephanie Vaquer tras ser borrada de WWE Clash on París: “Hay cosas que pesan más que el cansancio”

Una dura noticia recibió la luchadora chilena Stephanie Vaquer durante el último episodio de Monday Night Raw.

La chilena, quien estaba programada para luchar por el Campeonato Mundial Femenino de WWE el domingo 31 de agosto en Clash on París, fue borrada del evento.

Esto ya que Naomi, quien era la monarca de la división, anunció su embarazo, motivo por el cual dejó el cinturón vacante.

Por ello, y en vez de buscar alguna alternativa de cara al PLE que se realizará en Francia, Adam Pearce, gerente general de RAW, le informó a “La Primera” que su combate ya no se llevaría a cabo, y que su oportunidad titular se la concedería más adelante.

La sentida reflexión de Stephanie Vaquer

La noticia generó el malestar de los fanáticos, quienes tildaron la decisión como “injusta”, e incluso como una “tremenda estupidez”.

En ello, Stephanie Vaquer publicó una sentida reflexión junto a una imagen de ella entrenando.

“¡No! No es motivación, es disciplina. No estarás motivado todos los días“, escribió “La Primera”, junto a un emoji de malestar.

“Hay cosas que a veces pesan más que el cansancio”, cerró la chilena.