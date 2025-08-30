Cencosud adquiere el 100% de conocida cadena de supermercados de Estados Unidos

;

La transacción implicó una inversión de US$295 millones.

Sebastián Escares

Esta semana, se dio a conocer que el consorcio empresarial multinacional chileno, Cencosud, adquirió el 100% de una conocida cadena de supermercados de Estados Unidos.

Tras una millonaria inversión, ahora el consorcio tendrá el control total de la compañía estadounidense.

En concreto, Cencosud adquirió el 100% de la cadena de supermercados The Fresh Market.

Según lo comunicado por el consorcio chileno, se logró un acuerdo con AP VII Pomegranate Holdings, L.P. (“Apollo”) para adquirir el 33% restante de las acciones de The Fresh Market Holdings, Inc. (“TFM”), que aún no eran de su propiedad.

En detalle, el precio de compra de la transacción fue de US$295 millones, valor que fue acordado directamente entre ambas partes.

El gerente general de Cencosud, Rodrigo Larrain, manifestó que “estamos muy contentos de haber alcanzado este acuerdo, que marca un hito relevante en nuestra estrategia de fortalecer la presencia de Cencosud en el mercado estadounidense".

“Ahora con el 100% de The Fresh Market, podremos acelerar la integración completa de esta cadena a nuestras operaciones, potenciar sinergias y continuar generando valor sostenible en el largo plazo. El negocio de supermercados en Estados Unidos ha mostrado un desempeño positivo y se proyecta hacia una nueva etapa de crecimiento que nos entusiasma profundamente”, agregó.

Cabe señalar, que The Fresh Market, con sede en Carolina del Norte, opera un total de 172 tiendas en Estados Unidos. En tanto, desde Cencosud destacan que “ha sido catalogado como el ‘Mejor Supermercado de Estados Unidos’ por USA Today”.

