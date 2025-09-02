;

Corona rematará prendas desde los $650 este jueves 4 de septiembre tras anuncio de quiebra

Revisa cómo participar y aprovechar esta oportunidad única.

Javiera Rivera

Corona rematará prendas desde los $650 este jueves 4 de septiembre tras anuncio de quiebra / Agencia Uno

La histórica cadena de retail Corona, fundada en 1955 por Leonardo Schupper y reconocida por sus precios accesibles, cerrará sus puertas tras 70 años de historia.

El pasado 13 de agosto se concretó su quiebra ante la justicia, marcando el fin de una era que incluyó 59 sucursales y más de 1.800 trabajadores.

Remate online este jueves 4 de septiembre

Este jueves 4 de septiembre a las 14:00 horas, más de 500.000 prendas y mobiliario de Corona serán subastadas de manera online a través de Remates del Río.

El precio mínimo por pieza será de $650 pesos, y los lotes incluirán un mínimo de 4.000 unidades agrupadas en cinco categorías:

  • Ropa de mujer
  • Ropa de hombre
  • Jeans de mujer
  • Jeans de hombre
  • Ropa infantil
  • Mannequins y mobiliario de oficina

Además de vestuario y accesorios, se rematarán muebles, sillas, escritorios, percheros y maniquíes.

Cómo participar

Para ser parte de esta subasta 100% online, los interesados deberán inscribirse en la página de Remates del Río.

El remate contará con productos provenientes de 13 sucursales de Corona a lo largo del país, incluyendo Alameda Centro, Vivo Imperio, Arauco Maipú, Quilpué, Talca, Los Ángeles, entre otros.

Según Remates del Río, esta es una “oportunidad única para abastecer negocios con vestuario y equipamiento a precios increíbles”, invitando tanto a pymes como a grandes empresas a participar.

