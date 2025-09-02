Franco Calderón recibió durísima sanción del Tribunal de Disciplina por su expulsión en el Superclásico

La jugada que marcó el Superclásico fue la expulsión de Franco Calderón en el minuto 31, dejando a Universidad de Chile con un futbolista menos, algo que pasó factura más adelante.

Finalmente, la tarjeta roja vista por el defensor ante Colo Colo supondrá más que solo la derrota en el Estadio Monumental, ya que durante la sesión de este martes del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el “Chaco” recibió una fuerte sanción.

Según pudo averiguar ADN Deportes, el argentino obtuvo un castigo de dos partidos por la infracción sobre Vicente Pizarro.

De esta manera, Franco Calderón se perderá los partidos ante Deportes La Serena y Palestino, rival directo de los azules en la lucha por el segundo puesto del Campeonato Nacional.