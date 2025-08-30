Increíble hallazgo en el fondo del mar: encuentran la ciudad submarina más grande del mundo / Anadolu

Un equipo de científicos ha encontrado un enorme campo hidrotermal en el Pacífico, bautizado como Kunlun, que supera en tamaño y complejidad a la famosa ‘Ciudad Perdida’ del Atlántico.

Según datos publicados por Science Advances, los investigadores del Laoshan Laboratory y la Academia China de Ciencias (CAS), encontraron un campo hidrotermal, que abarca 11,1 kilómetros cuadrados, más de cien veces el tamaño de la famosa ‘Ciudad Perdida’.

El sistema se encuentra al noreste de Papúa Nueva Guinea y está formado por cráteres profundos y chimeneas de carbonato que emergen alrededor de 20 respiraderos hidrotermales.

A diferencia de otros respiraderos hidrotermales conocidos como los “black smokers”, que expulsan fluidos extremadamente calientes, los respiraderos de Kunlun liberan fluidos ricos en hidrógeno a temperaturas inferiores a 40°C.

Esto recrea condiciones similares a las que existieron en la Tierra hace miles de millones de años, cuando surgió la vida. Además, alberga una gran diversidad de especies, incluyendo camarones, cangrejos y anémonas.

Relevancia científica y energética

Los investigadores estiman que Kunlun aporta hasta un 8% del flujo global de hidrógeno abiótico submarino, una cifra significativa para un solo sistema.

Según los científicos, Kunlun podría ofrecer un entorno más estable y duradero que la ‘Ciudad Perdida’, lo que lo convierte en un laboratorio natural ideal para estudiar la evolución temprana de la vida en condiciones extremas.